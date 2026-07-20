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Akdağmadeni'nde çiftçilerin kaba yem mesaisi başladı

Akdağmadeni'nde çiftçilerin kaba yem mesaisi başladı
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Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesindeki çiftçiler, ilkbaharda biçtikleri yonca, korunga ve çayır otlarını patozdan geçirerek kış aylarında hayvanları için kaba yem hazırlıyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde çiftçiler, ilkbaharda biçerek kuruttukları yonca, korunga ve çayır otlarını patozdan geçirerek kış aylarında hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için kaba yem hazırlıyor.

Başçatak köyü Sırıklı Deresi mevkisinde sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar gün boyu devam ediyor.

İlkbaharda biçilen ve belirli süre kurumaya bırakılan yonca, korunga ve çayır otları traktörlerle patozun bulunduğu alana taşınarak işleniyor.

Patozdan geçirilen otlar balyalanıp depolanırken, çiftçiler kış aylarında kullanacakları kaba yemi hazırlamak için yoğun mesai harcıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Doğan
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