Yozgat'ta birinci derece tarımsal örgüt sayısı 2'ye yükseldi

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Yozgat'ta birinci derece tarımsal örgüt olmaya hak kazanan birliklere belgeleri takdim edildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında düzenlenen programda, İl Müdürü Ömer Şentürk, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nevzat Yıldırım ve Sarıkaya Süt Üreticileri Birliği Başkanı Altan Gültekin'e belgelerini takdim etti.

Şentürk, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen tarımsal örgütlerin derecelendirilmesi çalışmaları kapsamında geçen yıl Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin birinci derece tarımsal örgüt olmaya hak kazandığını söyledi.

Bu yıl Sarıkaya Süt Üreticileri Birliğinin de aynı dereceyi elde ettiğini belirten Şentürk, kentteki birinci derece tarımsal örgüt sayısının 2'ye yükseldiğini ifade etti.

Şentürk, birinci derece tarımsal örgütlerin üyelerine sağladığı avantajlara değinerek, şunları kaydetti:

"Birinci derece örgüt olduğu zaman üyeleri çeşitli projelerden daha fazla destek alıyor. Özellikle Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğine üye üreticilerimiz mevcut desteklerin yanında ilave destekler de alıyor. Bunun yanında sübvansiyonlu kredilerden daha düşük faizle, TARSİM desteklerinden daha yüksek oranlarda yararlanıyor. Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında yüzde 70'e varan hibelerden faydalanıyor."

Şentürk, kentteki bütün tarımsal örgütlerin birinci derece olmasını hedeflediklerini belirterek, birliklerin üreticilere daha fazla destek sağlaması için çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Kaynak: AA