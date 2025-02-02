Suriye'nin kuzeyinde 23 PKK/YPG'li terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyi ateş altında! Terör örgütü iyice köşeye sıkıştı
İlker Gönen bileklerini kestikten sonra pişman olup acil durum butonuna basmış

Cezaevinde intihar eden İlker Gönen ile ilgili çarpıcı detay
Pınar Gültekin davasında Yargıtay 'canavarca değil' dedi, müebbet kararını bozdu

Yargıtay "canavarca değil" dedi, müebbet kararını bozdu
Merve Özbey'in eşinin kaçmasına yardım ettiği kişi Sarallar üyesi çıktı

Merve Özbey'in eşinin firarına yardım ettiği kişi bakın kim çıktı

Yozgat'ta 145 Kişilik İşgücü Uyum Programı Sözleşmesi İmzalandı

Yozgat'ta 145 Kişilik İşgücü Uyum Programı Sözleşmesi İmzalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta, Çalışma ve İş Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri arasında imzalanan sözleşmeyle 145 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) başlatıldı. Başvurular 7 Şubat'ta sona erecek.

Yozgat'ta 145 kişilik İşgücü Uyum Programı (İUP) sözleşmesi imzalandı.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü Onur Ersançmış ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Topal arasında imzalanan sözleşmedeyle istihdamın artırılması amaçlanıyor.

Başvuruların kuruma şahsen ya da ALO 170 üzerinden yapılacağını duyuran Ersançmış, yarın başlayacak olan başvuruların 7 Şubat Cuma günü sona ereceğini belirtti.

Ersançmış, sözleşme kapsamında yıl içinde günlük 1083 lira ödeneceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Bahadır Muhlis Gökgül - Güncel
img

İlker Gönen'in cezaevindeki intiharı akıllara tek bir ismi getirdi
img

Hadise'den TSK'dan ihraç edilen Teğmenlere destek
img

İlişki videosu ortaya çıkan Türk hakem cübbeyi giydi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Samsun! AVM tuvaletine kredi kartıyla giriyorlar

Sonunda bu da oldu! Bir ilimizde tuvalete kredi kartıyla giriyorlar
Galatasaray, Alvaro Morata'yı resmen açıkladı

Aslan bombayı patlattı! Dünyaca ünlü futbolcu ilk mesajı uçaktan verdi
Benzine yüzde 70 daha ucuz rakip çıktı

Yüzde 70 daha ucuza yakıt
Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı! Bir oyuncunun 100 milyon liralık kazancı kayıt dışı çıktı

150 sanatçıya inceleme başlattı! Biri var ki milyonları gizlemiş
Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçe'den ayrılma nedeni ortaya çıktı
Bitcoin yorumcusundan milyonluk vurgun

Ünlü yorumcu canlı yayın açarak milyonluk vurgun yaptı

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.