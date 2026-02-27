Haberler

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü

Erzurum'da kar yağışı etkili oldu; araçlar kara gömüldü
Güncelleme:
Erzurum'da etkili kar yağışı sonrası yollarda kalan araçlar, Macera Off-Road Spor Kulübü tarafından çekildi. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, sürücülere yardımcı olmak için gece geç saatlere kadar çalıştı.

YOLLARDA KALAN ARAÇLARI, ARAZİ ARACIYLA ÇEKTİLER

Erzurum'da etkili olan kar yağışı sebebiyle yollarda kalan araçlar için Macera Off-Road Spor Kulübü harekete geçti. Kulüp Başkanı Lokman Toptaş, arazi aracıyla alt geçit veya yollarda kalan başta halk otobüsleri olmak üzere çok sayıda aracı çekip, arkadaşlarıyla birlikte gecenin geç saatlerine kadar sürücülere yardımcı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
