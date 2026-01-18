Çin'in Yiwu Kenti 2025 Yılında Rekor Seviyede Dış Ticaret Hacmine Ulaştı

HANGZHOU, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan ve "dünyanın süpermarketi" diye de bilinen Yiwu kenti 2025 yılında 836,5 milyar yuan (119,37 milyar ABD doları) ile rekor dış ticaret hacmi kaydetti.

Yiwu Gümrük İdaresi cumartesi günü yaptığı açıklamada sadece ithalatın geçen yıl dikkat çekici bir şekilde büyüyerek yıllık yüzde 32,3 artışla 105,8 milyar yuana ulaştığını duyurdu. Bu durumda ilk kez 100 milyar yuan eşiği aşılmış oldu.

Zhejiang eyaletinde bulunan Yiwu, uzun süredir Çin'in açılım çabalarında dinamik bir merkez oldu. Yiwu Uluslararası Ticaret Pazarı 2,1 milyondan fazla türde mal sunan yaklaşık 80.000 stant barındırarak, dünya çapında 233 ülke ve bölgeyle ticari bağ kuruyor.

2025 yılında Yiwu (Suxi) Uluslararası Limanı ve Yiwu Küresel Dijital Ticaret Merkezi'nin açılması, kentin lojistik ve dijital ticaret ekosistemini daha da genişleterek küçük malların küresel pazarlara her zamankinden daha hızlı ulaşmasını sağladı.