Haberler

Çin'in Yiwu Kenti 2025 Yılında Rekor Seviyede Dış Ticaret Hacmine Ulaştı

Çin'in Yiwu Kenti 2025 Yılında Rekor Seviyede Dış Ticaret Hacmine Ulaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in Yiwu kenti, 2025 yılında 836,5 milyar yuan ile rekor bir dış ticaret hacmi hedefliyor. İthalat geçen yıl %32,3 oranında arttı ve ilk kez 100 milyar yuan eşiği aşıldı.

HANGZHOU, 18 Ocak (Xinhua) -- Çin'in doğusunda bulunan ve "dünyanın süpermarketi" diye de bilinen Yiwu kenti 2025 yılında 836,5 milyar yuan (119,37 milyar ABD doları) ile rekor dış ticaret hacmi kaydetti.

Yiwu Gümrük İdaresi cumartesi günü yaptığı açıklamada sadece ithalatın geçen yıl dikkat çekici bir şekilde büyüyerek yıllık yüzde 32,3 artışla 105,8 milyar yuana ulaştığını duyurdu. Bu durumda ilk kez 100 milyar yuan eşiği aşılmış oldu.

Zhejiang eyaletinde bulunan Yiwu, uzun süredir Çin'in açılım çabalarında dinamik bir merkez oldu. Yiwu Uluslararası Ticaret Pazarı 2,1 milyondan fazla türde mal sunan yaklaşık 80.000 stant barındırarak, dünya çapında 233 ülke ve bölgeyle ticari bağ kuruyor.

2025 yılında Yiwu (Suxi) Uluslararası Limanı ve Yiwu Küresel Dijital Ticaret Merkezi'nin açılması, kentin lojistik ve dijital ticaret ekosistemini daha da genişleterek küçük malların küresel pazarlara her zamankinden daha hızlı ulaşmasını sağladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli

Bahçeli'den Suriye için 8 maddelik yol haritası: Derhal feshedilmeli
Suriye'de harita 24 saatte değişti! Petrolün yüzde 70'ini kaybettiler

Türkiye'nin yanı başındaki harita 24 saat içinde değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Tuba Büyüküstün'ün ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur

Ünlü oyuncunun ödül töreninde sunucuya verdiği yanıt çok konuşulur
Çöpte yeni doğmuş bebek cesedi bulundu! Anne de baba da 17 yaşında

Çöpte bebek cesedi! İncelemede ortaya çıkan detay şoke etti
Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma Dairesi personeli tutuklandı

Eşini bu hale getiren Cumhurbaşkanı Koruma personeli tutuklandı
50 kişinin partilediği daire çöktü! Onlarca kişi yaralandı

Büyük facia! Partiye onlarca kişi katılınca dairenin zemini çöktü
Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı

Çocuğuna aldığı oyuncağın içinden prezervatif çıktı
Malum jetin içinde çekilmiş! İşte Rabia Karaca'nın telefonundan çıkan video

İşte İmamoğlu'na ait olduğu konuşulan jette çekilen video