Yılmaz, olağan fon ödemelerinin yarın yapılacağını ve tasfiyenin biteceğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, olağan fon sürecindeki tüm ödemelerin yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacağını ve olağan fon tasfiye sürecinin tamamlanmış olacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre ödemeler yarından itibaren yapılmış olacak ve tasfiye süreci sona erecek.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Olağan fon sürecindeki tüm ödemeler yarın itibarıyla gerçekleşmiş olacak ve olağan fon tasfiye süreci tamamlanmış olacaktır"
Kaynak: AA