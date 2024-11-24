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Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Turizmcileri Umutlandırdı

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Turizmcileri Umutlandırdı
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Çankırı-Kastamonu sınırındaki Yıldıztepe Kayak Merkezi, etkili kar yağışı ile 2024-2025 sezonuna umutla hazırlanıyor. Kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı ve turizmciler, bu sezonun bereketli geçmesi için olumlu beklentiler taşıyor.

Çankırı- Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı eteklerindeki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı, turizmcileri yeni sezon için umutlandırdı.

Bölgede dün etkili olmaya başlayan yoğun kar yağışı sonucu kayak merkezindeki kar kalınlığı yaklaşık 30 santimetreye ulaştı.

Son yıllarda karın geç ve az yağması nedeniyle sezonun kısa sürdüğü Yıldıztepe'de turizmcilerin, 2024-2025 sezonunun bereketli geçeceğine yönelik umutları arttı.

Biri kızak pisti, amatörlere orman içinde kayma fırsatı tanıyan 4 bin 500 metre uzunluğunda pist ve profesyoneller için 2 bin 700 metre uzunluğunda toplam 3 pist bulunan tesis, misafirlerini ağırlamak için gün sayıyor.

Yıldıztepe Kayak Tesisleri İşletme Müdürü Rahim Yaylacı, bölgede etkili olan kar yağışından mutluluk duyduklarını söyledi.

Kar yağışının erken geldiğini, güzel bir sezon geçirmek istediklerini belirten Yaylacı, "Bu sene kar yağışı erken başladı. Devamının gelmesini ümit ediyoruz. Yıldıztepe Kayak Merkezi, hem doğası hem pistleriyle herkese hitap eden, ulaşımı kolay bir tesis. Bu sezon herkesi kayak merkezimize bekliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ferhat Yazıcı - Güncel
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