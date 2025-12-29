Haberler

Tekirdağ'da yılbaşı öncesi hindi satışları arttı; dişi hindiye ilgi daha fazla

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde hindi yetiştiriciliği yapan Egemen Çetin, yılbaşı öncesi hindi satışlarının arttığını ve dişi hindilere olan talebin yüksek olduğunu söyledi. Bu yıl hindinin kilosu 500 liradan satılıyor.

TEKİRDAĞ'ın Hayrabolu ilçesinde 13 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Egemen Çetin, yılbaşı öncesi hindi satışlarının arttığını söyledi. Eti daha lezzetli olduğu için dişi hindinin tercih edildiğini söyleyen Çetin, "Hindide erkek kiloludur ama dişinin eti daha güzeldir. Dişi biraz daha sinirsiz bir hayvan olduğu için daha güzeldir" dedi.

Yaklaşan yeni yıl öncesi, yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi olan hindiye talep artıyor. Kentte 13 yıldır hindi yetiştiriciliği yapan Egemen Çetin, yılbaşı nedeniyle satışa çıkardığı 4 bin hindiden 3 bininin satıldığını söyledi. Bu yıl, geçen yıla göre ilginin az olduğunu ifade eden Çetin, eti daha lezzetli olduğu için dişi hindinin daha çok satıldığını söyledi. Çetin, geçen yıl kilosu 400 lira olan hindinin, bu yıl ise 500 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.

'KİLOSU ÖNEMLİ'

Hindinin satışında kilosunun etkili olduğunu vurgulayan Çetin, "Satışlarımız güzel. Geçen seneye nazaran biraz yavaş da olsa tüketiyoruz. 4 bin hindimiz vardı, 3 binini tükettik. Şu an bin hindi kaldı, yani gidiyor. Hindi alırken kilosu önemli olacak. Zayıf hindi aldığınız zaman kestiğinizde hiçbir şey kalmıyor" diye konuştu.

Hindi alırken, kanadın altına bakılması gerektiğini de söyleyen Çetin, "Hindiyi alıp kanadını kaldırıp baktığınızda, altı sarı ve yağlı ise bu hindi rahatlıkla kesilip tüketilebilir, güzel bir hindi demektir. Hindi bakmak zor, her işin zorluğu olduğu gibi. Kanatlı hayvan ne olursa olsun zordur ve uğraş gerektiren bir iş. Hindide erkek kiloludur ama dişinin eti daha güzeldir. Dişi biraz daha sinirsiz bir hayvan olduğu için daha güzeldir. Bu nedenle dişi genelde daha çok tüketiliyor" ifadelerini kullandı.

