Yılbaşı çiçeği kokina satışları artıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde, kırmızı tomurcuklu görüntüsüyle "yılbaşı çiçeği" olarak bilinen kokina tezgahlardaki yerini aldı.

Yeşil yapraklar arasına "silcan" adlı kırmızı bitkinin yerleştirilmesiyle hazırlanan kokina, genellikle kapı süslemeleri, vitrinler ve sofralarda kullanılıyor.

Her yıl aralık ayı boyunca satılan kırmızı tomurcuklu kokinaya, yılbaşına sayılı günler kala ilgi arttı.

Çiçekçilik yapan Suat Buzoğlu, AA muhabirine, kokinanın, yılbaşında şans ve bereket getirdiği düşünülen bir bitki olduğunu söyledi.

Kokinanın demet fiyatının 100 liradan başladığını aktaran Buzoğlu, "Bunun arasında değişik çiçekler ve kurumuş meyveler kullanabiliyoruz." dedi.

Buzoğlu, yıl sonu geldiğinde kokinaya ilginin arttığını kaydetti.

Müşteri Seza Metin de kokinayı daha önce birçok yerde gördüğünü ve kız arkadaşının isteği üzerine aldığını ifade etti.

Evde güzel bir görüntü oluşmasını istediğini belirten Metin, "İlk defa yeni yılda şans getirsin diye alıyorum. Her şeyin bir ilki vardır. Bu da inşallah bize şans getirir. Yeni yılda yeni umutlarla güzel şeyler bekliyoruz." ifadelerini kullandı.