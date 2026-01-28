Haberler

Yeşilyurt Kaymakamı Altın'dan kadın kooperatifini ziyaret

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatifini ziyaret ederek, kadın girişimcilerin çalışmalarını ve projelerini inceledi. Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımının önemine vurgu yapıldı.

Yeşilyurt Kaymakamı Yeşim Altın, ilçede faaliyet gösteren kadın kooperatifini ziyaret etti.

Ziyarette kooperatif üyeleriyle bir araya gelen Altın, kadın girişimcilerin üretim süreçleri, yapılan çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgi aldı.

Kadınların ekonomik ve sosyal hayata katılımını artırmaya yönelik faaliyetlerin önemine değinen Altın, Kadın kooperatifleri aracılığıyla yerel üretimin desteklendiğini kaydetti.

Altın, emeği geçen tüm girişimci kadınlara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Yeşilyurt Kadın Kooperatifi Başkanı Filiz Güler de Kaymakam Altın'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan - Güncel
ABD Başkanı Trump'tan İran'a: Zaman tükeniyor, anlaşma yapın

Savaşın ayak sesleri! Trump, İran'a karşı ilk kez bu kadar sert
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti

Beyaz'la Joker yarışmasında kriz! İşine son verildi, isyan etti
'RTÜK göreve' çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil

Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar

Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getirdiler
Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti

Kadın gassalın cenaze yıkarken başına gelenler tüyler ürpertti
Mikrofon uzatılan vatandaştan 'Geçinemiyorum' diyen emeklileri kızdıracak sözler

"Geçinemiyorum" diyen emeklileri küplere bindirecek sözler
Silahlı saldırıdan ölü numarasıyla kurtulan Nazif, 6 ay sonra ayağa kalktı

Kurşunlardan ölü taklidi yaparak kurtulan Nazif'ten haber var