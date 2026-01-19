Haberler

Yeşilay Edirne Şubesinde Bayrak yeniden başkan seçildi

Yeşilay Edirne Şubesinde Bayrak yeniden başkan seçildi
Yeşilay Edirne Şubesinin olağan genel kurulu, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Kurulda faaliyet ve denetim raporları sunuldu, yeni projeler tanıtıldı.

Yeşilay Edirne Şubesinin olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda faaliyet raporu sunuldu, denetim raporu okundu.

Yeşilay Edirne Şubesi Denetim Kurulu Başkanı Sebahattin Bilgiç, yeni yılda da önemli çalışmalara imza atacaklarını belirtti.

Yeniden şube başkanlığına seçilen Müzekka Bayrak ise yeni dönemde yapılacak çalışmaları anlattı.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve kurum müdürlerine katkılarından dolayı teşekkür eden Bayrak, "2026 yılı Bağımsızlık Seferberliği doğrultusunda 'Bağımsızlık Yılı' ilan edildi. Bu kapsamda bağımlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantıya yönetim kurulu üyeleri ve gönüllüler katıldı.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
