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Yeşilay Adıyaman Şubesi 6 ayda 92 bin kişiye ulaştı

Yeşilay Adıyaman Şubesi 6 ayda 92 bin kişiye ulaştı
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Yeşilay Adıyaman Şubesi, 2026 yılının ilk 6 ayında Bağımsızlık Seferberliği kapsamında 2 bin 287 gönüllüyle 376 faaliyet düzenleyerek 92 bin 424 kişiye ulaştı. Şube Başkanı Bahattin Tunç, bağımlılıkla mücadelede eğitim, spor ve farkındalık çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Yeşilay Adıyaman Şubesi, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 2 bin 287 gönüllüyle 376 faaliyet gerçekleştirerek 92 bin 424 kişiye ulaştı.

Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Bahattin Tunç, düzenlediği basın toplantısında, şubenin Yeşilay Spor Kulübü ve Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin (YEDAM) 6 aylık çalışmaları değerlendirildi.

Tunç, bağımlılıkla mücadele kapsamında eğitimler, spor etkinlikleri, doğa yürüyüşleri, turnuvalar ve farkındalık programları düzenlediklerini belirtti.

Şube bünyesinde 8 ilçede temsilcilik bulunduğunu ifade eden Tunç, kamu kurumları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Tunç, 2026 yılının ilk 6 ayında yürüttüğü Bağımsızlık Seferberliği çalışmaları kapsamında 2 bin 287 gönüllüyle 376 faaliyet gerçekleştirerek 92 bin 424 kişiye ulaştıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Ahmet Arslantaş
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