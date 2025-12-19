Gelibolu'da Yerli Malları Haftası kutlandı

Çanakkale'nin Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın, Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde 100. Yıl Barış Ortaokulunu ziyaret etti.

Yerli ve milli üretimin önemi, tutumlu olma bilinci ve yerli kaynakların ülke ekonomisine sağladığı katkıların ön plana çıkarıldığı Aydın'ın ziyaretinde gerçekleştirilen etkinliklerde, öğrencilerin hazırladığı çalışmalar ve sunumlar incelendi.

Tutum, Yatırım ve Yerli Malları Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrencilerde milli bilinç, üretim farkındalığı ve sürdürülebilir kalkınma anlayışını güçlendirilmesi hedeflendi.