Yenimahalle Belediye Başkanı Köylü ve El Emeği Pazarı'nı Ziyaret Etti

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 7 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Köylü ve El Emeği Pazarı'nı ziyaret ederek, üreticilere hayırlı işler diledi.

Tarlasında yetiştirdiği ürünleri gelire dönüştürmek isteyen vatandaşlar için Yenimahalle Kapalı Semt Pazarı'nda kurulan tezgahları tek tek gezerek alışveriş yapan Yaşar, "Bozuk ekonomiden kurtulmamızın tek yolu üretimden geçiyor. Köylüyü, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşı desteklemekten başka çare yok" dedi.

"Dört mevsim yaşanan ülkede üretememek büyük ayıp"

Köylü ve El Emeği Pazarı Projesi ile Başkent genelinde tarım, hayvancılık ve el sanatlarıyla uğraşan vatandaşlara büyük destek verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Ekonomik kriz özellikle son dönemde vatandaşın sıkıntılı günler yaşamasına sebep oluyor. İlçemizde göreve geldiğimiz günden bu yana her zaman üreticinin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Dört mevsimin yaşandığı bu topraklarda üretememek büyük ayıp. Gerek tarım gerekse hayvancılık başta olmak üzere her ürünü dışarıdan ithal ediyoruz. Kendi kendimize yettiğimiz o günlere tekrar dönmek için tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşa sonuna kadar destek vermeliyiz. Her yıl kurduğumuz köylü pazarlarında Ankara'nın çevre ilçelerinden gelen birçok vatandaşımız ürettiğinden gelir elde etme fırsatı buluyor. Tüm vatandaşlarımızı köylü pazarlarına gelerek üreticimize destek olmaya davet ediyorum" dedi.

31 Ekim'e kadar tezgahlar kurulu olacak

Ayaş, Beypazarı, Çubuk gibi çevre ilçelerden gelerek ürettikleri organik sebze, meyve ve el emeği ürünleri sergileyen vatandaşlar, her yıl köylü ve el emeği pazarlarını kurarak ürünlerini halka ulaştırma ve gelir kazanma fırsatı sunan Başkan Yaşar'a teşekkür etti.

Yenimahalle Belediyesi Köylü ve El Emeği Pazarı; 31 Ekim tarihine kadar her salı Batıkent Batı Sitesi Semt Pazarı'nda ve her perşembe Yenimahalle Kapalı Semt Pazarı'nda organik ürünlerden oluşan tezgahlar başkent sakinleri için kurulacak. - ANKARA