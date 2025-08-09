Yenikent Devlet Hastanesi'nde İlk Vitrektomi Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

Yenikent Devlet Hastanesi'nde, ilk kez vitrektomi cihazı kullanılan ameliyat başarıyla gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yenikent Devlet Hastanesi Göz Kliniği hekimlerinden Op. Dr. Ali Altan Ertan Boz ve Op. Dr. Bülent Çüçen ve ameliyat ekibi, diyabet nedeniyle göz içi kanaması bulunan ve sağ gözü tamamen görmeyen bir hastayı vitrektomi cihazı kullanılarak ameliyat gerçekleştirdi. Hasta, ameliyat sonrası normal görme seviyesine ulaştı.

Ameliyatın ardından hastaneyi ziyaret eden İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, ekibi tebrik ederek hastaya da geçmiş olsun dileklerini iletti.

Özdemir, Hastane Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Alaçam ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Özcan Öktem'den bilgi aldı.

Sipahi Sokak trafiğe kapatılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan 2025/81 sayılı karar doğrultusunda, Serdivan ilçesinde bulunan Sipahi Sokak 11 Ağustos Pazartesi gününden itibaren her gün 14.00 ile 02.00 saatlerinde araç trafiğine kapatılacak.

Serdivan Belediyesinden yapılan açıklamada, sokakta akşam saatlerinde oluşan araç trafiği ve gürültü kirliliğinin önünce geçilmesi amacıyla alınan kararın yaya güvenliği ve çevre sakinlerinin yaşam kalitesinin iyileştirilmesi hedeflendiği belirtildi.

Büyükşehir sporcusundan birincilik

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atleti Ali Turan, 2-3 Ağustos tarihlerinde Eskişehir'de düzenlenen 6. Uluslararası Eti Lifalif Yarı Maratonu'nda 65-69 yaş grubunda birinci oldu.

Büyükşehir Belediyesi, Turan için tebrik mesajı yayımlayarak sporcuya teşekkür etti.