Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda 5 Milyon TEU Kargo Hacmine Ulaşıldı
Çin Demiryolları Nanning Grubu, batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan önemli lojistik rotası olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda toplam 5 milyon TEU kargo hacmine ulaştığını açıkladı.
QİNZHOU, 1 Aralık (Xinhua) -- Çin Demiryolları Nanning Grubu Limited Şirketi'nin verdiği bilgiye göre Çin'de batı bölgelerini küresel pazarlara bağlayan, kilit öneme sahip bir lojistik rota olan Yeni Uluslararası Kara-Deniz Ticaret Koridoru'nda, cumartesi günü itibarıyla toplamda 5 milyon TEU (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) kargo hacmine ulaştı.
Kaynak: Xinhua / Güncel