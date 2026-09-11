Haberler

YENİ Parti olağan kongresini kasım ayında yapacak

YENİ Parti olağan kongresini kasım ayında yapacak
Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

YENİ Parti olağan kongresini kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

(ANKARA) - YENİ Parti olağan kongresini kasım ayında yapacak. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan partinin ilk kongresi Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

CHP'den istifa eden 91 milletvekilinin 24 Temmuz'da kurduğu YENİ Parti'nin ilk büyük kongresi Kasım ayında yapılacak. 14-15 Kasım'da Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilmesi planlanan kongrede YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in tek aday olması bekleniyor.

KONGRE SÜRECİ 22 AĞUSTOS'TA BAŞLADI

YENİ Parti'de kongre takvimi 22 Ağustos'ta resmen başladı. Üye çizelgeleri 26 Ağustos'ta askıya çıkarıldı. İlçe kongrelerini 12 Eylül'de gerçekleştirecek YENİ Parti'de, 18 Ekim'de il yönetimi seçimlerine geçilecek. İlçe ve il örgütlerindeki seçim süreçleri 27 Ekim'e kadar tamamlanacak.

YENİ Parti'de ilçe ve il kongrelerinin ardından yapılacak kurultayın kasım ayında gerçekleştirilmesi planlanıyor. 14-15 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan kurultay Ankara Arena Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak.

Kaynak: ANKA
Okullara silahlı saldırı hazırlığındaki örgüte operasyon! 27 kişi yakalandı

3 ilde okulları kana bulayacaklardı! Saldırı hazırlığında yakalandılar
Gökçek'in ifadesinden yeni detaylar! 'Kayıtlı bir şey yok' dedi, savcı listeyi önüne koydu

Gökçek'in köşeye sıkıştığı an! "Yok" deyince savcı önüne koydu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Almanya'dan gelip canlarından oldular

Maltepe'deki dehşette 500 bin dolar detayı! Katliamın nedeni akılalmaz
İsmi de değişti! İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu

İlk kez duyduğu ezan sesinden etkilenip Müslüman oldu
Seferihisar Belediyesine operasyonun detayları ortaya çıktı! İşte gözaltına alınan isimler

Seferihisar Belediyesine operasyonun detayları ortaya çıktı
İsmail Kartal'a şişe atan taraftarın ifadesi ortaya çıktı! Nedeni pes dedirtti

Pes artık! İşte koca Fenerbahçe'yi karıştıran taraftarın ifadesi

Akaryakıt pahalı gelince çözümü markette buldular! Depoya bunu koyuyorlar

Benzin fiyatları uçunca depoyu onunla doldurmaya başladılar
Özel Harekat polisleri, 2 kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardı

İki kişiyi öldüren saldırganı binadan böyle çıkardılar

Kentsel dönüşümde sürpriz! Duvarın içinden 25 kilo petek bal çıktı

Duvarı kırınca gözlerine inanamadı: Oturma odamızda hazine varmış