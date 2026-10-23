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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Çelik Borsa'daki 168 milyar dolarlık erimeyi eleştirdi

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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Çelik Borsa'daki 168 milyar dolarlık erimeyi eleştirdi
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YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, fon krizine ilişkin açıklamasında son 6 ayda Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerindeki erimenin 168 milyar dolar olduğunu belirtti. Çelik, 200 binden fazla alacaklının birikiminin buharlaştığını söyledi.

(İSTANBUL) - YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, fon krizine ilişkin, "İktidar, bir avuç oligark servetine servet katsın diye yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, ülkemizin ekonomik güvenliğinin tehlikeye atıldığı, 86 milyonun ekmeğinin küçüldüğü bir finansal facia yaşattı. Gözünün yaşına bakmayacağız dedikleri vurguncuları ise gözaltına dahi alınmadan sessizce görevden almakla yetindiler. Çünkü sıkıntı asıl olarak bu kara düzendedir. Halkımız umutsuz olmasın, kimse kendisini çaresiz hissetmesin. YENİ bir düzeni mutlaka kuracağız" ifadesini kullandı.

YENİ Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, fon krizine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bozuk düzende sağlam çark olmaz. İktidarın imkanlarını kullanarak fon vurgunu yapan bir avuç azınlık, 5 yıldan fazla süredir devam eden ekonomik krizi, bir tufana dönüştürdü. Son 6 ayda, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değerindeki erime 168 milyar dolar" dedi.

Çelik, şunları kaydetti:

"İktidarın bir gece yarısı, oldu bittiye getirerek TBMM'den geçirdiği yasa ile 200 binden fazla alacaklının birikimi buharlaştı, mağduriyet katlandı. Tüketici Güven Endeksi adeta çöküşe geçti ve yüzde 7,7 azalarak, yüzde 84,8'e geriledi. Yıllardır milletimize 'dişinizi sıkın' diyerek uygulanan ekonomi programının sürdürülebilirliği de kalmadı. İktidar, bir avuç oligark servetine servet katsın diye yüz binlerce insanımızın mağdur edildiği, ülkemizin ekonomik güvenliğinin tehlikeye atıldığı, 86 milyonun ekmeğinin küçüldüğü bir finansal facia yaşattı.

Gözünün yaşına bakmayacağız dedikleri vurguncuları ise gözaltına dahi alınmadan sessizce görevden almakla yetindiler. Çünkü sıkıntı asıl olarak bu kara düzendedir. Bu düzen, zengini zenginleştiren yoksulu aç bırakan, vurgunculardan hesap sorulmayan adaletsiz bir düzendir. Ülkemiz, halkımız bunları hak etmiyor. Onuruyla çalışan insanlarımızın emeğini zayi eden, emeklimizi perişan eden ekonomik düzene son vermenin vakti geldi. Halkımız umutsuz olmasın, kimse kendisini çaresiz hissetmesin. Temelinde, ülkemizin tüm zenginliğinin adil ve dürüstçe bölüşüldüğü YENİ bir düzeni mutlaka kuracağız."

Kaynak: ANKA
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