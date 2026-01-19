Haberler

Fransız hükümeti ile Yeni Kaledonyalı temsilciler arasında adanın statüsüne ilişkin ek anlaşma imzalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransız hükümeti ile Yeni Kaledonya'nın siyasi temsilcileri arasında yapılan müzakereler sonucunda, Bougival Anlaşması'na ek Elysee-Oudinot Anlaşması imzalandı. Ancak bağımsızlık yanlıları görüşmelere katılmadı ve hükümetin yerli halkın taleplerine duyarsız olduğunu ifade etti.

Fransız hükümeti ile ülkenin Hint-Pasifik'teki kolonisi Yeni Kaledonya'nın bazı siyasi temsilcileri arasında adanın kurumsal statüsüne ilişkin Temmuz 2025'te yapılan Bougival Anlaşması'na ek bir anlaşma imzalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Fransa'nın başkenti Paris'te hükümet ile Yeni Kaledonyalı bazı siyasi gruplar arasında yaklaşık 4 gündür süren müzakereler sona erdi.

Adanın bağımsızlığını isteyen Kanak Sosyalist Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLNKS) temsilcilerinin protesto ederek katılmadığı görüşmelerin neticesinde, Yeni Kaledonya'nın statüsüne ilişkin 12 Temmuz 2025'te imzalanan Bougival Anlaşması'na ek kurumsal ve ekonomik Elysee-Oudinot Anlaşması imzalandı.

Bağımsızlık yanlıları müzakerelere katılmamıştı

FLNKS Hareketi Başkanı Christian Tein, Paris hükümeti ile imzalanan Bougival Anlaşması'nın bağımsızlık yanlılarının taleplerini karşılamadığını belirtmiş ve "Hükümet bizi ve tüm Yeni Kaledonya aktörlerini Bougival Anlaşması'na hapsetmeye çalışıyor. Bunu kabul edemeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

Paris hükümetinin yerli halkın taleplerine "sağır" olduğunu ve "sadece güçten anladığını" dile getiren Tein, Bougival Anlaşması'nı görüşmek üzere 16 Ocak'ta Elysee Sarayı'nda başlayan görüşmelere katılmayacaklarını bildirmişti.

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları güç kullanılarak bastırılmış, Bougival Anlaşması imzalanmıştı

Yeni Kaledonya'da bağımsızlık yanlıları 2024'te, Fransız hükümetinin yerli halkla yaptığı anlaşmalara aykırı olan bir anayasal reformu yürürlüğe koymak istemesine karşı harekete geçmişti.

Paris hükümeti, adada 13 Mayıs 2024'te başlayan bağımsızlık protestolarını güç kullanarak bastırmış, Fransız güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Paris yönetimi, protestoların ardından bağımsızlık yanlıları ile müzakere masasına oturmuş ve Bougival Anlaşması'na giden süreç başlamıştı.

Fransa'nın Bougival kentinde 12 Temmuz 2025'te Yeni Kaledonyalı temsilciler ile Paris hükümeti arasında "Fransa bünyesinde özel statülü bir Yeni Kaledonya devleti kurulmasını" öngören anlaşma imzalanmıştı.

Yeni Kaledonyalı bağımsızlık yanlıları, yerli halkın taleplerini yansıtmadığı gerekçesiyle Bougival Anlaşması'na karşı çıkmıştı.

Kaynak: AA / Şeyma Yiğit - Güncel
Trump ile Şara arasında telefon görüşmesi

Şara ile sürpriz görüşme! Trump'ın mesajı YPG'nin hoşuna gitmeyecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
İmzalar atıldı! Acun Ilıcalı'dan tarihi transfer

İmzalar atıldı! Acun'dan tarihi transfer
Dışişleri Bakanı Fidan, bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti

Çok sayıda isme yeni görevi tebliğ etti
'Şeriat' çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt

"Şeriat" çıkışıyla gündem olan Esra Erol'dan eleştirilere yanıt
Trabzonspor yeni sol bekini Türkiye'ye getirdi

Transferde mutlu son! Günlerdir bekleniyordu, Türkiye'ye geldi
Yatağını ıslatan 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı

Korkunç olay! 5 yaşındaki üvey kızının cinsel organını yaktı
Kayıp güvenlik görevlisinden acı haber: Bir ağacın altında ölü bulundu

Kayıp güvenlikçi, ağacın altında korkunç halde bulundu