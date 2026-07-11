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Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz

Bakan Bayraktar: Yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz
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Enerji Bakanı Bayraktar, 2 bin 400 megavat kapasiteli YEKA 2026 yarışmalarının ilan edildiğini duyurdu. 7 rüzgar ve 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektöre ivme kazandırılacak.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. Bin 500 megavat kapasiteli 7 rüzgar ve 900 megavat kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız" dedi.

Bakan Bayraktar, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yenilenebilir enerjide yeni bir yatırım dönemine kapı aralıyoruz. Toplam 2 bin 400 megavat kapasiteyi kapsayan YEKA 2026 Yarışmalarına ilişkin ilan Resmi Gazete'de yayımlandı. Bin 500 megavat kapasiteli 7 rüzgar ve 900 megavat kapasiteli 14 güneş enerjisi yarışmasıyla sektörümüze yeni bir ivme kazandıracağız. Ankara'dan Diyarbakır'a, Balıkesir'den Mardin'e uzanan yeni YEKA projeleriyle enerji dönüşümümüzü hızlandırmaya devam edeceğiz. 2035 yılına kadar rüzgar ve güneş enerjisinde 120 bin megavat kurulu güce ulaşma hedefimiz doğrultusunda kararlılıkla ilerlerken, YEKA modeliyle yatırım, üretim ve teknoloji ekosistemimizi güçlendirmeyi sürdüreceğiz. Yarışmaların şimdiden ülkemiz, sektörümüz ve yatırımcılarımız için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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