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Albüm: Çin'in Dalian Kentinde Düzenlenen 2026 Yaz Davos Forumu Sona Erdi

Albüm: Çin'in Dalian Kentinde Düzenlenen 2026 Yaz Davos Forumu Sona Erdi
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Çin'in Dalian kentinde düzenlenen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı (Yaz Davosu) sona erdi. Forumda, teknolojik değişim ve belirsizlik ortamında inovasyonun önemi ile Çin'in bu dönüşümdeki kilit rolü vurgulandı.

DALİAN, June 25 (Xinhua) -- Çin'in Liaoning eyaletinin Dalian kentinde düzenlenen 17. Yeni Şampiyonlar Yıllık Toplantısı perşembe günü sona erdi. Yaz Davosu olarak da bilinen forumda, hızlanan teknolojik değişim ve artan belirsizlik ortamında inovasyonun her zamankinden daha önemli hale geldiği, Çin'in ise bu dönüşümde kilit bir rol oynadığı vurgulandı.

Kaynak: Xinhua
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