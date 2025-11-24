Haberler

Yayladağı'nda Tarımsal Kalkınma İçin Fidan Dağıtımı

Güncelleme:
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Tarımsal Hizmetler Dairesi ve Yayladağı Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında çiftçilere 40 bin kekik, 4 bin alıç ve 800 keçiboynuzu fidanı dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Yayladağı Belediyesince kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla "Yerelde Yetiştirilen Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Geliştirme Projesi" başlatıldı.

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın, proje sayesinde ilçenin tarımsal potansiyelinin daha görünür hale geleceğini anlattı.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Sadettin Çakır da fidanların bölgenin ekolojik yapısına uygun olduğunu belirterek, projenin hem tarımsal çeşitliliği artıracağını hem de üreticilerin gelir kaynaklarını güçlendireceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
