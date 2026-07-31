Yavuz Ağıralioğlu: 'Devletin vazifesi vatandaşın cebindeki son kuruşa ulaşmak değildir'

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, vergi ödemelerinin son gününde yaptığı açıklamada, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek, "Devletin vazifesi vatandaşın cebindeki son kuruşa ulaşmak değil, vatandaşın cebine daha fazla para girmesini sağlayacak şartları oluşturmaktır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026'ya ilişkin motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2025'te elde edilen kazançlara yönelik gelir vergisinin ikinci taksitlerinin ödenme süresinin bugün sona ermesi dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İktidarın ekonomi anlayışının "vatandaştan daha fazla vergiyi en hızlı nasıl toplarız" düşüncesine dayandığını savunan Ağıralioğlu, gelir vergisinin yanı sıra KDV, ÖTV, harç ve fonlarla vatandaşların hayatın her alanında vergi yüküyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

"GELİRİ AZ OLANIN ÖDEDİĞİ HER LİRA, HAYATINDAN EKSİLİYOR"

Ağıralioğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Bu iktidarın ekonomi anlayışını artık tek cümlede özetlemek mümkündür. 'Vatandaşa nasıl daha iyi hizmet ederiz?' diye düşünmüyorlar, 'Vatandaştan daha fazla vergiyi en hızlı nasıl toplarız?' diye düşünüyorlar. Gelir vergisi yetmiyor. KDV, ÖTV, harçlar, fonlar...

Ekmekten elektriğe, akaryakıttan ulaşıma kadar millet nefes aldığı her yerde vergiyle karşılaşıyor. Devlet, üretimi büyütecek mekanizmaları kurmakta bu kadar hızlı davranmıyor; ama vergi tahsil edecek sistemi kurarken olağanüstü bir maharet gösteriyor. Bugün Türkiye'de en güçlü çalışan altyapı; üretimin, yatırımın ve istihdamın altyapısı değil, vergi tahsilatının altyapısıdır. Üstelik bu yük adil de değildir.

Dolaylı vergiler yüzünden asgari ücretli de, emekli de, dar gelirli de, zengin de aynı KDV'yi, aynı ÖTV'yi ödüyor. Oranı aynı ama yükü aynı değil. Çünkü geliri az olanın ödediği her lira, hayatından eksiliyor. Adalet, herkesten aynı vergiyi almak değildir; herkesin gücü nispetinde vergi ödemesini sağlamaktır. Devletin vazifesi vatandaşın cebindeki son kuruşa ulaşmak değildir. Devletin vazifesi, vatandaşın cebine daha fazla para girmesini sağlayacak şartları oluşturmaktır. Bugün vergi ödemelerinin son günü...Binlerce esnafımız, sanayicimiz, tüccarımız ve mükellefimiz yine bu ağır yükün altında ödeme telaşı yaşıyor. Allah bugün ödemesi olan bütün mükelleflerimizin yardımcısı olsun."

Kaynak: ANKA