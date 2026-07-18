Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 11 zanlıdan 7'si tutuklandı

Bursa merkezli 7 ilde, sosyal medya üzerinden "yatırım danışmanlığı" adı altında yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklandı.

İznik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yürütüldü.

Soruşturma kapsamında şüphelilerin, sosyal medya hesapları üzerinden "yatırım danışmanlığı" adı altında hisse senedi alım satımı yaptırarak yüksek kazanç vaadinde bulundukları ve bu yöntemle mağdurları dolandırdıkları belirlendi.

Yapılan incelemelerde mağdurların şüphelilerin hesaplarına toplamda 6 milyon lira yatırdığı tespit edildi. Banka kayıtları ve ilgili kurumlardan temin edilen bilgiler doğrultusunda ise 11 şüpheliye ait hesapların toplam işlem hacminin yaklaşık 1 milyar 27 bin lira olduğu belirlendi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul, Ankara, Bilecik, Denizli, Muğla, Eskişehir ve Bursa'da 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 cep telefonu, 37 sim kart, 2 dizüstü bilgisayar, bilgisayar kasası, 10 harici bellek ve 14 USB bellek ele geçirildi.

Polis, 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.