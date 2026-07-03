İstanbul'da yaşa dışı bahiste kullanıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı

İstanbul'da, yaşa dışı bahiste "finans evi" olarak kullanıldığı belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahsin önlenmesine yönelik çalışma yürüten polis ekipleri, istihbari bilgiler neticesinde Esenler Giyimkent'te bulunan 3 katlı dükkan görünümlü adrese operasyon düzenledi.

Polis ekipleri 3 şüpheliyi gözaltına alırken, adresteki 2 laptop ve 6 ofis telefonunu da incelemeye aldı.

Operasyon yapılan adresin yaşa dışı bahiste "finans evi" olarak kullanıldığını belirleyen ekipler, şüphelilerin hesaplarındaki parasal hacmin 235 milyon 443 bin 636 lira olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.