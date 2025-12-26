Haberler

VEPARA Elektronik AŞ.'ye soruşturma: 31 şüpheliye gözaltı kararı

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve yetkilileri hakkında başlattığı soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ve şirket yetkililerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve dolandırıcılıktan elde edilen suç gelirlerinin aklandığı iddiasıyla İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından VEPARA Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yetkilileri hakkında '7258 sayılı kanuna muhalefet' ve 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçları kapsamında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında; TCMB denetim raporu ve MASAK analizlerinde, yasa dışı bahis ve yasa dışı forex/dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para ve ödeme hizmeti sunan kuruluşlar üzerinden sistematik şekilde paranın nakline aracılık edilerek finansal sisteme sokulduğu, akabinde ise çok sayıda yurt içi ve yurt dışı şirket üzerinden aklanmaya çalışıldığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında, örgüt yapılanması içerisinde yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi sıfatlarıyla görev yapan bazı şüphelilerin; yasa dışı bahis ve yasa dışı dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para altyapıları, yazılımsal sistemler ve finansal yönlendirme mekanizmaları aracılığıyla transfer edilmesine ve gizlenmesine aktif şekilde rol oynadıkları, bu suretle 'Para nakline aracılık etme' suçunu işledikleri belirlendi. Yürütülen soruşturma neticesinde; örgüt hiyerarşisi içerisinde operasyonel, idari ve teknik süreçlerde aktif rol üstlendiği, suç gelirlerinin yazılımsal altyapılar üzerinden yönlendirilmesi, elektronik para hesaplarının yönetimi ve finansal akışların gizlenmesi faaliyetlerine katıldığı değerlendirilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

31 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, delillerin muhafazası amacıyla şüphelilerin adreslerinde arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
