Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konuldu

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasadışı bahis faaliyetleri nedeniyle Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konulduğunu açıkladı. Şahin'in 460 milyon Euro değerindeki kripto varlıkları da donduruldu.

YASA dışı bahis soruşturması kapsamında yapılan MASAK incelemelerinde üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilen Veysel Şahin'in tüm mal varlığına el konulduğu açıklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından şüpheli Veysel Şahin'in yasadışı bahis platformları üzerinden yasadışı bahis oynatma ve bu platformlara altyapı desteği sunma şeklinde tezahür eden eylemi ile ilgili olarak hakkında 7258 Sayılı Yasaya Muhalefet ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçları yönünden yürütülen soruşturma işlemleri kapsamında; MASAK analizlerinde ortaya çıkan bulgular doğrultusunda şüphelinin üzerine atılı eylemler ile haksız kazanç sağladığı tespit edilmiş olup, soruşturma kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasını önlemek amacıyla şüpheye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarında bulunan mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsasında bulunan varlıklarına İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen el koyulmuş, Sulh Ceza Hakimliğince el koyma kararı onaylanmıştır. Bu kapsamda yapılan çalışmalarımız neticesinde şüpheli Veysel Şahin'e ait global şirketlerde bulunan 460 Milyon Euro değerindeki kripto varlıkları hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulmuş olup ülkemize iade işlemleri devam etmektedir. Soruşturma işlemleri tüm yönüyle, titizlilik ve kararlılıkla sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
