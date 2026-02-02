Haberler

Yasa Dışı Bahis Soruşturması Kapsamında Şeref Yazıcı'nın Mal Varlıklarına El Konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Şeref Yazıcı'nın mal varlıklarına el konuldu. Ayrıca, Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan yaklaşık 500 milyon dolar değerindeki kripto varlıkların hesapları donduruldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında, şüpheli Veysel Şahin ile irtibatlı olduğu tespit edilen Şeref Yazıcı hakkında, yasa dışı bahis platformları üzerinden bahis oynatılması ve bu platformlara altyapı desteği sağlanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden işlem

Şüpheli Şeref Yazıcı hakkında, 7258 sayılı yasaya muhalefet ile suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçları yönünden işlem yapıldığı bildirildi. MASAK analizlerinde elde edilen bulgular doğrultusunda, şüphelinin üzerine atılı eylemler kapsamında haksız kazanç sağladığının tespit edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarının aklanmasının önlenmesi amacıyla, şüpheliye ait taşınır ve taşınmaz mallarına, şirket ve ortaklık paylarına, banka ve finans kuruluşlarındaki mevduat ve yatırım hesaplarına, kripto para piyasası ve borsalarında bulunan varlıklarına, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Sulh Ceza Hakimliği tarafından el koyma kararı verildi.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar sonucunda, şüpheli Şeref Yazıcı'ya ait global şirketlerde bulunan ve değeri yaklaşık 500 milyon dolar olarak belirlenen kripto varlıkların, hesabın bulunduğu global şirket tarafından dondurulduğu, söz konusu varlıkların Türkiye'ye iadesine yönelik işlemlerin devam ettiği kaydedildi. Soruşturma işlemlerinin tüm yönleriyle titizlik ve kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
