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Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı

Malatya merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 9 zanlı tutuklandı
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Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 21 şüpheli gözaltına alındı, 9'u tutuklandı. Hesaplarda 824 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.

Malatya merkezli 3 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde çalışma gerçekleştirildi.

Ekipler, yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü belirlenen şüphelilere yönelik soruşturmada 38 kişiye ait hesap hareketlerini inceledi. İncelemelerde hesaplarda yaklaşık 824 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, Malatya merkezli İstanbul ve İzmir'de 24 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 21 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda 49 dijital materyal ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 4 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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