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Kahramanmaraş merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 38 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını, hesaplarda 114 milyon lira para hareketliliği tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele daire başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Afşin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik aralarında İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Kayseri'nin de olduğu 16 ilde operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri belirlendi.

Operasyonlar sonucu yakalanan 42 şüpheliden 38'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

MASAK tarafından yürütülen incelemeler kapsamında şüphelilerin hesaplarında 114 milyon liralık para hareketliliği tespit edildiği bildirilen açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonda görev alan jandarma personeli, ilgili daire başkanlıkları, MASAK ve cumhuriyet başsavcılıkları tebrik edildi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel
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