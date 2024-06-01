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Yasa Dışı Bahis Operasyonunda 17 Kişi Tutuklandı

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Malatya merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatanlara yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 18 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı.

MALATYA merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatanlara yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekipleri Malatya merkezli 5 ilde yasa dışı yollarla bahis oynatan şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından yapılan operasyonlarda 18 kişi yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 17'si tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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