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Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama

Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis operasyonu; 15 tutuklama
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İçişleri Bakanlığı, Mardin merkezli 15 ilde yasa dışı bahis ve suç örgütü kurma suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 32 şüphelinin yakalandığını, 15'inin tutuklandığını açıkladı. Şüphelilerin hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği tespit edildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre; Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Mardin merkezli 15 ilde 'Yasa dışı bahis' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma' suçlarına yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, hesaplarında 3 milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 32 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 15'i tutuklandı. 7'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin internet sitelerinden yasa dışı bahis oynattığı ve bu suçtan elde edilen gelirin para nakline aracılık ettiği saptandı. Açıklamada, "Yasa dışı bahis üzerinden haksız kazanç sağlayan ve vatandaşlarımızı dolandıran suç şebekeleriyle mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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