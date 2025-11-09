Yalvaç'ta Manda Ürünlerine Büyük Talep

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üretilen manda ürünlerinin talep gördüğü bildirildi.

Yalvaç ilçesine bağlık Salur Mahallesi'nde, sahibi olduğu 20 manda ile günlük 10 litre süt üretimini üç kuşaktır sürdüren Muzaffer Keklikoğlu, mesleğinin dedelerinden kaldığını söyledi.

Yaklaşık bir asırdır Salur Mahallesi'nde manda ürünleri ürettiklerini belirten Keklikoğlu, kendisinden sonra da dört kız çocuğunun bu mesleği sürdüreceğini anlattı.

Manda yetiştiriciliğinin çok karlı bir iş olduğuna değinen Keklikoğlu, "1 kilogram manda kaymağını 800 liradan satıyoruz. Kalan sütten yoğurdunu yapıyoruz. Manda sütü için Türkiye'nin her yerinden talep var." dedi.