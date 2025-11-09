Haberler

Yalvaç'ta Manda Ürünlerine Büyük Talep

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde Muzaffer Keklikoğlu, üç kuşaktır sürdürdüğü manda yetiştiriciliği sayesinde günde 10 litre süt üretiyor. Manda kaymağına olan yüksek talep, bu mesleğin karlı olduğunu ortaya koyuyor.

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde üretilen manda ürünlerinin talep gördüğü bildirildi.

Yalvaç ilçesine bağlık Salur Mahallesi'nde, sahibi olduğu 20 manda ile günlük 10 litre süt üretimini üç kuşaktır sürdüren Muzaffer Keklikoğlu, mesleğinin dedelerinden kaldığını söyledi.

Yaklaşık bir asırdır Salur Mahallesi'nde manda ürünleri ürettiklerini belirten Keklikoğlu, kendisinden sonra da dört kız çocuğunun bu mesleği sürdüreceğini anlattı.

Manda yetiştiriciliğinin çok karlı bir iş olduğuna değinen Keklikoğlu, "1 kilogram manda kaymağını 800 liradan satıyoruz. Kalan sütten yoğurdunu yapıyoruz. Manda sütü için Türkiye'nin her yerinden talep var." dedi.

Kaynak: AA / Bahadır Arıcı - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nüfus artış hızımız 1,7! Bu bir intihardır, çözmemiz lazım

Erdoğan'ı rahatsız eden veri: Bu bir intihardır, çözmemiz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
Bomba iddia: Interpol devrede, 600 futbolcu ifadeye çağrılacak

Korkulan oldu! Interpol, Türkiye'deki 600 futbolcu için harekete geçti
Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar

Yaptıkları hareketle, düğünün önüne geçmeyi başardılar
Hastanın MR cihazında unutulmasına soruşturma! Personelin iş akdi sonlandırıldı

Devlet hastanesinde büyük skandal! Personelin iş akdi sonlandırıldı
Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu

Ünlü iş insanı ofisinde ölü bulundu
4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba

4 yıldır Türkiye'de yaşıyor! İngiliz'in ülkemizle ilgili söyledikleri bomba
Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı

Böylesi ilk kez oluyor! Bomba gibi patladı
Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor? Ortaya atılan iddia ilginç

Putin sağ kolunu neden hiç oynatmıyor! Ortaya atılan iddia ilginç
Eski Galatasaraylı kabusu yaşıyor! Psikolojisi dağıldı, 'beni çıkartın' dedi

Eski G.Saraylı kabusu yaşıyor! Küstü, "beni çıkartın" dedi
Baba tartıştığı oğlunu silahla vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Baba oğlunu silahla vurarak öldürdü
Selahattin Demirtaş'tan Erdoğan, Bahçeli ve Öcalan'a çağrı: Bir kardeşiniz olarak...

Erdoğan ve Bahçeli'ye "Kardeşim" diyerek çağrı yaptı
Ünlü şarkıcı Halsey'e konserinde taciz şoku

Dünyaca ünlü şarkıcıya konserinde şok! Anında müdahale ettiler
Fabrika yangınında hayatını kaybedenlerden 2'si kardeşmiş

Kozmetik fabrikasındaki yangında yürekleri dağlayan detay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.