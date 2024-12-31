Yalıhüyük Kaymakamı Esnafı Ziyaret Etti
Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, ilçede esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi. Çiftçilik ve hayvancılıkla ilgili devletin teşvik projelerine dikkat çekti.
Yalıhüyük Kaymakamı Abdullah Melikoğlu, ilçede esnaf ziyareti yaptı.
Melikoğlu, ilçedeki esnafla sohbet etti, Millet Kıraathanesi'nde vatandaşların taleplerini dinledi.
Melikoğlu, yaptığı açıklamada, ilçede çiftçilik ve hayvancılık noktasında devletin birçok teşvik projelerinin olduğunu ifade etti.
Esnaf ziyaretine, Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve kurum amirleri de katıldı.
Kaynak: AA / Fatih Atalay - Güncel