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Yahya Bilal Bilen, Mangala Turnuvasında Kazandığı Madalyasını Gazzeli Çocuklara Hediye Etti

Yahya Bilal Bilen, Mangala Turnuvasında Kazandığı Madalyasını Gazzeli Çocuklara Hediye Etti
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Keçiören Mehmet Akif İlkokulu'nda düzenlenen 4. sınıflar arası mangala turnuvasında birinci olan Yahya Bilal Bilen, kazandığı madalyayı Gazzeli çocuklara hediye ederek örnek bir davranış sergiledi. Bilen, il finaline hazırlanmak için çalışmalara devam edeceğini açıkladı.

Keçiören Mehmet Akif İlkokulu 4'üncü sınıflar arası mangala turnuvasında birinciliği kazanan Yahya Bilal Bilen, madalyasını Gazzeli çocuklara hediye etti.

Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik 4'üncüsü düzenlenen turnuva kapsamında, her sınıftan iki temsilcisinin belirlenmesi amacıyla sınıflar ilk olarak kendi içinde birbiriyle mücadele etti.

Sınıf temsilcilerinin belirlenmesinin ardından okul genelinde başlayan ve 6 sınıfın temsilcilerinin katıldığı müsabakayı 4-E sınıfından Yahya Bilal Bilen kazandı.

Bilen, "Kupayı ve madalyamı Gazzeli çocuklara hediye ediyorum." dedi.

İl finalinde okulunu temsil edecek olan Bilen, mangala alanında kendini daha fazla geliştirmek için çalışacağını ve okuluna kupa kazandıracağını belirtti.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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