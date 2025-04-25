Yahya Bilal Bilen, Mangala Turnuvasında Kazandığı Madalyasını Gazzeli Çocuklara Hediye Etti

Keçiören Mehmet Akif İlkokulu 4'üncü sınıflar arası mangala turnuvasında birinciliği kazanan Yahya Bilal Bilen, madalyasını Gazzeli çocuklara hediye etti.

Okulun 4'üncü sınıf öğrencilerine yönelik 4'üncüsü düzenlenen turnuva kapsamında, her sınıftan iki temsilcisinin belirlenmesi amacıyla sınıflar ilk olarak kendi içinde birbiriyle mücadele etti.

Sınıf temsilcilerinin belirlenmesinin ardından okul genelinde başlayan ve 6 sınıfın temsilcilerinin katıldığı müsabakayı 4-E sınıfından Yahya Bilal Bilen kazandı.

Bilen, "Kupayı ve madalyamı Gazzeli çocuklara hediye ediyorum." dedi.

İl finalinde okulunu temsil edecek olan Bilen, mangala alanında kendini daha fazla geliştirmek için çalışacağını ve okuluna kupa kazandıracağını belirtti.