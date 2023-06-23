Yağışlı hava Erzurum'u etkisi altına aldı

Tüm ülkemizi etkisi altına alan yağışlı havalar Erzurum'da da etkisini sürdürüyor. Haziran ayının son günlerini yaşayan Erzurum'da yağışlar hızını kesmeden devam ediyor. Dün gece saatlerinde başlayan ve aralıksız yağan yağmur hayatı da olumsuz etkiliyor. Zaman zaman trafikte aksamalara neden olan yağış, bazı ilçelerde altyapıyı çökertti. Önceki gün Pasinler ve İspir ilçesinde yaşamı adeta felç eden yağmur ve dolu şehir merkezinde de sağanak yağış olarak etkiliyor. Meteorolojinin tahminleri göre; Erzurum'un da içinde bulunduğu bölgede yarından itibaren güneş yüzünü göstermeye başlayacak. Hava tahminleri; bu gün ve yarının yer yer yağışlı olduğunu ifade ederken, 25 Haziran'dan sonra sıcaklıkların artacağı ve yağmurların ülkemizi yavaş yavaş terk edeceği öngörülüyor.