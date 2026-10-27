Yağışlar son 66 yılın zirvesine çıktı, Tarım ve Orman Bakanlığı yeni sezonu izleyecek

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Yağışların artması ve su rezervlerindeki iyileşme, 1 Ekim itibarıyla başlayan yeni tarımsal üretim sezonu açısından olumlu koşullar oluştururken, yeni dönemde meteorolojik koşullar, su kaynaklarının durumu ve bitki gelişimi yakından izlenecek.

AA muhabirinin Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün eylül ayına ilişkin "İklim, Fenolojik Durum ve Sulama İzleme İstatistikleri" bülteninden derlediği bilgiye göre, Türkiye genelinde geçen ay ortalama 32,4 milimetre yağış kaydedildi.

Uzun yıllar ortalaması 24,9 milimetre ve geçen yıl 21,4 milimetre olan eylül ayı yağışları, normaline göre yüzde 30, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artış gösterdi.

1 Ekim 2025-30 Eylül 2026 dönemini kapsayan 2026 su yılında ülkede ortalama 741,6 milimetre yağış kaydedildi. Yağışlar, normalinin yüzde 29, geçen yıl yağışlarının yüzde 76 üzerinde gerçekleşerek son 66 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Ülke genelinde 2025-2026 tarım yılında meteorolojik ve tarımsal koşullar olumlu ve dengeli bir seyir izledi. Yağışların belirgin şekilde artması, bitki gelişimini destekledi.

Bazı bölgelerde hububat hasadı tamamlanırken, bazı bölgelerde de tamamlanma aşamasına geldi. Hububat başta olmak üzere tarla bitkilerinin gelişimi genel olarak normal ve sağlıklı seyretti.

Yeni üretim sezonunda koşullar olumlu

Sulama amaçlı barajların aktif doluluk oranı 5 Ekim itibarıyla yüzde 56,7 seviyesinde gerçekleşti. Bu doğrultuda, tarımsal üretim sezonunun, ülke genelinde yaygın bir tarımsal kuraklık etkisi yaşanmadan tamamlandığı, yağışlar ve su rezervlerindeki iyileşmenin yeni üretim sezonu açısından olumlu koşullar oluşturduğu değerlendiriliyor.

1 Ekim itibarıyla başlayan 2026-2027 tarımsal üretim sezonunda da meteorolojik koşullar, yağışlar, toprak nemi, su kaynaklarının durumu ve bitkisel ürünlerin gelişimi yakından takip edilecek.

Bununla birlikte, 2026-2027 üretim sezonunda meydana gelebilecek bölgesel kuraklık risklerine karşı izleme, erken uyarı ve risk değerlendirme çalışmaları havza, il ve ilçe bazında etkin şekilde sürdürülecek.

Kaynak: AA