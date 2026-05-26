Yabancı yatırımcıların Türkiye'ye net girişi 1,6 milyar dolar oldu

Yabancı yatırımcıların Türkiye'deki net girişi, 15 Mayıs itibarıyla bu yıl 1,6 milyar dolara ulaştı. Son bir yılda ise 10,5 milyar dolar net giriş oldu. Yabancılar, 4,4 milyar dolar hisse senedi, 4,6 milyar dolar devlet tahvili ve 1,4 milyar dolar özel sektör tahvili aldı. Ancak devlet tahvillerindeki payı yıl sonuna göre 2 puan düşerek yüzde 7,7'ye geriledi. Hisse senedi piyasasında yabancı payı yüzde 33,8 oldu. Özel sektör tahvillerinde ise yabancılar bu yıl 1 milyar 45 milyon dolar net alım yaptı. Toplam TL varlık girişi bu yıl 1,6 milyar dolar, son bir yılda 10,5 milyar dolar olarak hesaplandı. 15 Mayıs haftasında yabancıların toplam portföy girişi 0,3 milyar dolar, TL portföy çıkışı ise 0,2 milyar dolar oldu.

