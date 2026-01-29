Haberler

Çin Cumhurbaşkanı Xi, İngiltere Başbakanı Starmer ile Görüştü

Çin Cumhurbaşkanı Xi, İngiltere Başbakanı Starmer ile Görüştü
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin genişletilmesi gerektiğini ve karşılıklı vize muafiyeti uygulaması konusunda istekli olduklarını belirtti.

BEİJİNG, 29 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, resmi ziyaret amacıyla Çin'de bulunan İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile başkent Beijing'de bir araya geldi.

Xi perşembe günü gerçekleşen görüşmede İngiliz vatandaşlarına tek taraflı vize muafiyeti uygulama konusunu aktif olarak değerlendirmeye istekli olduklarını söyledi.

Xi, "Her iki taraf da halklar arası ve kültürel etkileşimi güçlendirmeli ve seyahatleri daha da kolaylaştırmalı" dedi.

Xi, ne kadar büyürse büyüsün, ne kadar gelişirse gelişsin, ülkesinin diğer ülkelere yönelik asla tehdit teşkil etmeyeceğini belirtti.

Barışçıl kalkınmaya olan bağlılıklarını vurgulayan Xi, hiçbir zaman savaş başlatan taraf olmadıklarını ve yabancı toprakların bir karışını bile işgal etmediklerini söyledi.

Xi, eğitimde, sağlıkta, finansta ve hizmet sektöründe İngiltere ile karşılıklı fayda sağlayan işbirliğinin sınırlarının genişletilmesi çağrısında bulundu.

Çin ve İngiltere arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin özünde karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçlarının bulunduğunu belirten Xi, iki ülkeye ortak kalkınma ve refahı sağlamak üzere yapay zeka, biyobilim, yeni enerji ve düşük karbon teknolojileri gibi alanlarda ortak araştırmalar yapma ve endüstriyel dönüşüm gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Xi, çok taraflılık ve serbest ticaretin destekçileri olan Çin ve İngiltere'ye gerçek çok taraflılığı ortaklaşa savunma ve uygulama çağrısı yaptı.

Uluslararası hukukun ancak tüm ülkelerin ona uyması halinde gerçek anlamda etki gösterebileceğini kaydeden Xi, bu çerçevede özellikle büyük ülkelerin öncülük etmesi gerektiğini, aksi takdirde dünyanın güçlünün güçsüzü ezdiği bir ortama geri dönme riskiyle karşı karşıya olacağı uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua / Güncel
