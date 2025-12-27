Albüm: Xi, Çin Komünist Partisi Üst Düzey Toplantısına Başkanlık Etti

BEİJİNG, 27 Aralık (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, perşembe ve cuma günleri düzenlenen ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu eleştiri ve özeleştiri toplantısına başkanlık ederek önemli bir konuşma yaptı.

Toplantıda, çalışma disiplininin iyileştirilmesine ilişkin merkezi parti liderliğinin sekiz maddelik kararının istikrarlı bir şekilde uygulanmasının önemi vurgulandı.