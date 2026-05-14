Xi: Çin-Abd Ekonomik ve Ticari İlişkileri Karşılıklı Fayda Sağlıyor

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin karşılıklı faydaya dayalı olduğunu vurguladı. Xi, ticaret savaşlarının kazananı olmadığını belirterek, müzakerelerin önemine dikkat çekti.

BEİJİNG, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, başkent Beijing'de ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşmede, Çin ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin, karşılıklı faydaya dayalı ve kazan-kazan niteliğinde olduğunu söyledi.

Xi, "Ekonomi ve ticaret heyetlerimiz dün gerçekleştirdikleri görüşmelerde genel olarak dengeli ve olumlu sonuçlar elde etti. Bu, hem her iki ülkenin halkları hem de tüm dünya için iyi bir haber" ifadelerini kullandı. Çin Cumhurbaşkanı ayrıca gerçeklerin, ticaret savaşlarının kazananı olmadığını defalarca ortaya koyduğunu vurguladı.

"Anlaşmazlık ve sürtüşme halinde, eşit zeminde istişare tek doğru seçenektir" diyen Xi, iki tarafa büyük çaba harcayarak ulaştıkları olumlu ivmeyi birlikte sürdürme çağrısında bulundu.

