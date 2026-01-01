Haberler

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı Xi: 15. Beş Yıllık Plan Dönemine Güçlü Bir Başlangıç Yapacağız

Güncelleme:
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 15. Beş Yıllık Plan dönemine güçlü bir başlangıç yapma çabalarını vurguladı.

BEİJİNG, 1 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 15. Beş Yıllık Plan dönemine (2026-2030) güçlü bir başlangıç yapmak üzere çaba gösterdiklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkezi Askeri Komisyon Başkanı olan Xi, çarşamba günü Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi tarafından yeni yılı karşılamak için düzenlenen toplantıda konuşma yaptı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
