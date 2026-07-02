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Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Xi'an ile Almatı Arasındaki Ticarete İvme Kazandırıyor

Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Xi'an ile Almatı Arasındaki Ticarete İvme Kazandırıyor
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Çin'in Xi'an kenti ile Kazakistan'ın Almatı kenti arasında Çin-Avrupa yük treni seferleriyle ekonomik işbirliği artıyor. 2025'te ticaret hacmi yüzde 19,1 artarak 5,32 milyar yuana ulaştı.

Xİ'AN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Kazakistan'ın Almatı kenti, Çin-Avrupa yük treni seferleri aracılığıyla ekonomik işbirliklerini güçlendiriyor.

Kasım 2013'te Xi'an'dan Almatı'ya doğru hareket eden ilk Çin-Avrupa yük treniyle birlikte her iki kent, Asya-Avrupa taşımacılık güzergahında önemli lojistik merkezler haline geldi.

Çin ve Kazakistan, 2023 yılında gerçekleştirilen ilk Çin-Orta Asya Zirvesi'nden bu yana, karşılıklı olarak modern lojistik tesislerini faaliyete geçirerek işbirliği modelini geliştirdi.

Çin-Avrupa yük treni seferleri aracılığıyla gerçekleştirilen ticaret hacmi, 2025 yılında yüzde 19,1 artarak 5,32 milyar yuana (yaklaşık 781,34 milyon ABD doları) ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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