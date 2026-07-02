Albüm: Çin-Avrupa Yük Treni Xi'an ile Almatı Arasındaki Ticarete İvme Kazandırıyor
Çin'in Xi'an kenti ile Kazakistan'ın Almatı kenti arasında Çin-Avrupa yük treni seferleriyle ekonomik işbirliği artıyor. 2025'te ticaret hacmi yüzde 19,1 artarak 5,32 milyar yuana ulaştı.
Xİ'AN, 2 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletinin merkezi Xi'an ile Kazakistan'ın Almatı kenti, Çin-Avrupa yük treni seferleri aracılığıyla ekonomik işbirliklerini güçlendiriyor.
Kasım 2013'te Xi'an'dan Almatı'ya doğru hareket eden ilk Çin-Avrupa yük treniyle birlikte her iki kent, Asya-Avrupa taşımacılık güzergahında önemli lojistik merkezler haline geldi.
Çin ve Kazakistan, 2023 yılında gerçekleştirilen ilk Çin-Orta Asya Zirvesi'nden bu yana, karşılıklı olarak modern lojistik tesislerini faaliyete geçirerek işbirliği modelini geliştirdi.
Çin-Avrupa yük treni seferleri aracılığıyla gerçekleştirilen ticaret hacmi, 2025 yılında yüzde 19,1 artarak 5,32 milyar yuana (yaklaşık 781,34 milyon ABD doları) ulaştı.