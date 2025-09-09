Wingsuit Dünya Şampiyonası 16 Eylül'de Başlıyor

CHANGSHA, 9 Eylül (Xinhua) -- Dünya Wingsuit Ligi'nin 11. Wingsuit Dünya Şampiyonası, 16-19 Eylül tarihlerinde Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Zhangjiajie kentindeki Tianmen Dağı'nda düzenlenecek.

Yarışmaya Avustralya, ABD, Fransa, İsviçre, Avusturya, Norveç, Polonya, Güney Afrika ve Çin'den 16 seçkin wingsuit sporcusu katılacak. Bu yıl ilk kez yarışmaya katılacak 45 yaşındaki ABD'li Sean Chuma, aynı zamanda gruptaki en yaşlı wingsuit sporcusu. Chuma, yaşın ekstrem sporların önünde engel olmadığını kanıtlamak istediğini söyledi.

Tek kadın wingsuit sporcusu olan İsviçreli Jenna Gygi ise 2023'teki şampiyonanın ardından Tianmen Dağı'nda ikinci kez yarışacak. 2017'deki hedef yarışında ikinci, 2018'deyse üçüncü olan deneyimli Çinli sporcu Zhang Shupeng de yarışmada yeniden boy göstererek son dönemdeki çalışmalarının sonuçlarını sergilemek istiyor.

Şampiyonada hız ve hedef yarışı olmak üzere iki etkinlik düzenlenecek. İki yarışmada da 1.458 metre yükseklikten başlayacak pilotlar, 990 metre dikey düşüş ve yaklaşık 1,3 kilometre uçuş yapacak.