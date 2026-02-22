Haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı: Ülkedeki Çin Yatırımları Kalkınmamız İçin Hayati Önemde

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Çin yatırımlarının ülkesinin ekonomik kalkınmasında kritik rol oynadığını belirterek, bu yatırımların istihdam ve yaşam standartları üzerindeki olumlu etkilerini vurguladı.

BELGRAD, 22 Şubat (Xinhua) -- Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin ekonomik kalkınmasında Çin yatırımlarının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Vucic cuma günü ülkenin doğusundaki Bor kentinde yaptığı açıklamada, ülkedeki önemli sanayi projelerine Çin'in devam eden katılımının hem yerel düzeyde hem de ülke genelinde kritik rol oynadığını vurguladı.

Çin yatırımlarının istihdam ve yaşam standartları üzerindeki somut etkilerine dikkat çeken Vucic, bu yatırımların bölgede binlerce istihdamın korunmasına katkı sağladığını ve ekonomik istikrarı güçlendirdiğini belirtti.

Çin yatırımlarının sürdürülmesi ve genişletilmesinin Sırbistan'ın sürdürülebilir büyüme ve modernizasyon stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu ifade eden Vucic, "Hedefimiz, Çinli ortaklarımızla ülkemizi kalkındırmak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Xinhua
