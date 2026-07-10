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Volkswagen, tarihi krizle başa çıkmak için modellerinin yarısını kesecek

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Volkswagen, yüksek maliyetler ve aşırı kapasiteyle mücadele kapsamında model yelpazesini yarıya indirmeyi, üretim kapasitesini 9 milyon araca düşürmeyi ve dört Alman fabrikasını kapatmayı planlıyor. Şirket, işçi protestoları ve sendikalarla karşı karşıya.

Volkswagen, yüksek maliyetler ve aşırı kapasiteyle mücadele ederken, model yelpazesini yarıya indirmeyi ve üretim kapasitesini 9 milyon araca düşürmeyi planlıyor. Şirket, en cazip pazar segmentlerine odaklanarak kademeli olarak model sayısını azaltacak. Kaynaklar, CEO Oliver Blume'un dört Alman fabrikasını kapatmayı ve 100.000'e kadar iş kaybını değerlendirdiğini söylüyor.

Volkswagen, potansiyel işten çıkarmalar ve fabrika kapatmaları hakkında yorum yapmazken, 9 Temmuz'da şirket genelinde büyük işçi protestoları yaşandı. IG Metall sendikası, Wolfsburg'da yaklaşık 400 kişinin gösteri yaptığını belirtti. İşçi temsilcileri, derin kesintilere karşı çıkarken, şirket yönetim kurulunda güç paylaşımı yapısı karar alma sürecini zorlaştırıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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