Haberler

Volkswagen'den 160 milyar euroluk yatırım kararı

Volkswagen'den 160 milyar euroluk yatırım kararı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, şirketin önümüzdeki beş yıl içinde 160 milyar euro yatırım yapacağını açıkladı. Yatırımların Almanya ve Avrupa'ya ağırlık vereceği belirtilirken, şirketin zor bir dönemden geçtiği kaydedildi.

Otomotiv devi Volkswagen, önümüzdeki beş yıllık dönemde 160 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin CEO'su Oliver Blume, bu yatırımlarda ağırlığın Almanya ve Avrupa'ya verileceğini bildirdi.Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen'in (VW) İcra Kurulu Başkanı Oliver Blume, şirketin 2030 yılına kadar 160 milyar euro büyüklüğünde yatırım yapacağını açıkladı.

Kendi sektöründe Avrupa'nın lideri konumunda bulunan VW, söz konusu yatırımla en önemli pazarları olan ABD ve Çin'de karşı karşıya olduğu krizleri aşmayı amaçlıyor. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a (FAS) röportaj veren Blume, hazırladıkları planda ağırlığı "Almanya ve Avrupa'ya" vereceklerini; yatırımların ürünlere, teknolojilere, üretim merkezlerine ve altyapıya yönelik olacağını ifade etti.

VW, beş yıllık yatırım planlarını düzenli aralıklarla yeniden belirleniyor. 2024-2028 dönemi için daha önce 180 milyar euro yatırım öngören plan, 2025-2029 dönemi için 165 milyar euro olarak güncellenmişti.

Oliver Blume, VW'ye bağlı Audi için ABD'de bir fabrika kurulacağına ilişkin haberlerle ilgili olarak da, bu konunun Amerikan devletinin sağlayacağı mali desteğe bağlı olduğunu ve şu ana dek böyle bir desteğin verilmediğini ifade etti.

Yüksek enerji maliyetleri, Çin'le rekabet, ABD'de Donald Trump yönetiminin gümrük vergileri ve Avrupa Birliği'nde içten yanmalı motorlu araç üretiminin geleceğine dair belirsizlikler nedeniyle zor bir dönemden geçen VW, geçtiğimiz aylarda on binlerce kişilik işten çıkarma ve fabrika kapatma planları açıklamıştı.

Reuters / ET,MUK

Kaynak: Deutsche Welle / Güncel
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
Kalp hastalarının vazgeçilmezi! Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı

Artık yerli üretim, ilk orada hizmete alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış

Murat Cemcir ölümle pençeleşirken Ahmet Kural bakın ne yapmış
Büyükçekmece'de bir kuyumcu piyasadan topladığı altın ve paralarla ortadan kayboldu

Bir ilçenin konuştuğu esnaf! Arkasında onlarca mağdur bırakıp kaçtı
Aston Villa, Arsenal'in 18 maçlık yenilmezlik serisine 90+5'te son verdi

90+5'te inanılmaz bir son! 18 maçlık yenilmezlik serileri son buldu
Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...

Engelli kadına tecavüz etti, sonu böyle oldu! Cinsel organını kesip...
Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp

Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp
Karısını tekme, yumruk ve sopayla öldüresiye dövdü

Karısını öldüresiye dövdü, dehşeti kamera anbean kaydetti
Kredi çekip sıfır aldığı servis minibüsü arıza verdi; 24 kez servise götürdü

Kredi çekip aldığı sıfır minibüs başına bela oldu
Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim

Asgari ücretle ilgili makul öneri: Rakamı bu şekilde belirleyelim
Tapusu olanlar dikkat! Eksik beyan cezaları 4 kat arttı

Tapusu olanlar dikkat! Cezalar 4 kat arttı
Feyyaz Uçar'ın torunu Can Arbay son yolculuğuna uğurlandı

Feyyaz Uçar'ın en zor günü! Vefat eden torununa böyle veda etti
Denizi olmayan ilimizin somonları dünya sofralarına ulaşıyor

Denizi olmayan ilimizin balıkları dünya sofralarında: Gurur yaşıyoruz
Stajyer doktora tedavi olan kadın video çekip isyan etti

Tedavi olmak için gitti, hayatı karardı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.