Vize Kaymakamı Balaban Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, köy ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, Aksicim köyünü ziyaret ederek köy kahvehanesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların isteklerini dinleyen Balaban, daha sonra köy muhtarı Yasin Yalçın'dan bilgi aldı.

Balaban, ardından köydeki çalışmaları inceledi.

Voleybol turnuvası yapıldı

Vize ilçesinde Kurtuluş Kupası Voleybol Turnuvası yapıldı.

Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen turnuvada dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

Belediye Başkan Vekili Turgut Geriş, madalya töreninde, turnuvaya katılan takımlara teşekkür etti.

Başarılı sporcuları tebrik eden Geriş, Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü kutladı.

Yol yapım ve çevre düzenlemesi çalışmaları

Pınarhisar ilçesinde yol yapım ve çevre düzenlemesi çalışmaları devam ediyor.

Pınarhisar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Beylik Mahallesi'nde çalışma yaptı.

Belediye Başkanı İhsan Talay da çalışmaları inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Pınarhisar'ı daha modern bir ilçe haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Talay, altyapıdan üstyapıya her alanda çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.