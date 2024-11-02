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Vize Kaymakamı Balaban, Batık Teknenin Sahibini Ziyaret Etti

Vize Kaymakamı Balaban, Batık Teknenin Sahibini Ziyaret Etti
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Vize Kaymakamı Kemal Balaban, batık balıkçı teknesi sahibi İsmet Özer'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti ve gerekli desteğin verileceğini söyledi.

Vize Kaymakamı Kemal Balaban, denize serdiği ağları çektiği sırada yükün ağır gelmesi sonucu su alan teknesi batan İsmet Özer'i ziyaret etti.

Balaban, Vize Sahil Güvenlik Komutanlığında bir araya geldiği Özer'e geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Yaşanan olay hakkında Özer'den bilgi alan Balaban, "Devlet olarak her zaman olduğu gibi zor zamanlarda da vatandaşlarımızın yanındayız. Vatandaşlarımızın sorunlarını çözmeye gayret gösteriyoruz. Gerekli desteğimizi de vereceğiz." diye konuştu.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesinde önceki gün İsmet Özer ile tayfaların bulunduğu "Özer 1" adlı balıkçı teknesi, denize serilen ağların çekildiği sırada yükün ağır gelmesi sonucu su almış, bölgedeki başka bir balıkçı teknesinin yardımıyla çekilerek limana getirilen tekne batmıştı.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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