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Vize'de Istranca Su Toplama Havzası İçme Suyu Yatırım Projesi toplantısı yapıldı

Vize'de Istranca Su Toplama Havzası İçme Suyu Yatırım Projesi toplantısı yapıldı
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Vize'de düzenlenen toplantıda, Istranca Su Toplama Havzası İçme Suyu Yatırım Projesi kapsamında yapılan altyapı çalışmaları hakkında bilgi verildi. İSKİ ekipleri, köylerde içme suyu, atık su ve yağmur suyu hatlarının tamamlandığını açıkladı.

Vize'de Istranca Su Toplama Havzası İçme Suyu Yatırım Projesi Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Vize Belediyesinde gerçekleştirilen toplantıya, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, Kıyıköy Belediye Başkanı İsmail Özen, köy muhtarları ile teknik ekip katıldı.

Toplantıda teknik ekip, proje çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Başa, konuşmasında, proje ile bölgenin altyapısını güçlendirdiklerini belirtti.

Köylerde 25 bin 175 metre atık su, 19 bin 67 metre içme suyu, 320 metre yağmur suyu ile foseptik yapısını imalatını tamamladıklarını ifade eden Başa, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını hızla sürdürdüklerini söyledi.

Ardından İSKİ tarafından içme suyu, kanalizasyon ve biyolojik arıtmaya yönelik altyapı hatlarının devam ettiği köylerde yürütülen çalışmalar incelendi.

Kaynak: AA / Cengiz Civelek
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